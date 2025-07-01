T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/82 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ tarafından kamulaştırılmış
olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda
husumetin KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ'neyöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 23.05.2025
Katip 222844 Hakim 190113
e-imzalıdır e-imzalıdır
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan
Kahramanmaraş Nurhak Alçiçek 304/35.913,49 m ²
Malikin T.C. No Adı Soyadı
36131001746 ASİYE KARA
36089003144 CEMİLE AKKAYA
44953707616 CENNET CEREN
40669850424 ELİF KEKLİK
39457890858 FADİME HARMAN
36092003070 GÜLAY YAŞ KEKLİK
36137001528 HASAN YAŞ
36128001810 HATİCE YAŞ
36107002548 MEHMET YAŞ
35896108752 MEMİŞ YAŞ
41833811616 ŞAREY DOĞAN