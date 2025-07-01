T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/82 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ tarafından kamulaştırılmış

olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda

husumetin KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ'neyöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 23.05.2025

Katip 222844 Hakim 190113

e-imzalıdır e-imzalıdır

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan

Kahramanmaraş Nurhak Alçiçek 304/35.913,49 m ²

Malikin T.C. No Adı Soyadı

36131001746 ASİYE KARA

36089003144 CEMİLE AKKAYA

44953707616 CENNET CEREN

40669850424 ELİF KEKLİK

39457890858 FADİME HARMAN

36092003070 GÜLAY YAŞ KEKLİK

36137001528 HASAN YAŞ

36128001810 HATİCE YAŞ

36107002548 MEHMET YAŞ

35896108752 MEMİŞ YAŞ

41833811616 ŞAREY DOĞAN