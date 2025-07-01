T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/83 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ tarafından kamulaştırılmış
olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda
husumetin KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 23.05.2025
Katip 222844 Hakim 190113
e-imzalıdır e-imzalıdır
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Mahalle Ada/ParselKamulaştırılan Alan
Kahramanmaraş Nurhak Alçiçek 304/2 21.215,01 m ²
Malikin T.C. No Adı Soyadı
22589453008 AHMET KESİK
22592452944 ELİF KESİK
60832178308 EMİNE GÖKSU
22631451600 GÜLDANE KESİK
22613452274 HÜSEYİN KESİK
22628451774 KÜ. ALİKESİK
22670450398 MEHMET ALİ KESİK
22538454766 MUHARREM KESİK
61303162642 SELVER GÖKSU
22667450462 ZEYNEP KESİK