T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2026/12 Tereke

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Fevzi Çakmak mah/köy, 13 Cilt, 64 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, Remzi ve Türkan oğlu/kızı, 25/04/1967 doğumlu,38******14 T.C. Kimlik Numaralı 25/08/2023 tarihinde vefat eden muris Oğuz Karabıyık terekesine ilişkin resen tasfiye işlemlerine başlanıldığı, ve Tereke Tasfiye Memuru olarak ******** 062 T.C. Kimlik Nolu Nevzat TOKAT'ın atandığı, Kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil olmak üzere, alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel malları ile de sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallar ile de sorumlu tutulamayacağı veT.M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur. 24/06/2026