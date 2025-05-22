T.C.

ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2 Tereke

KARS ili, KAĞIZMAN ilçesi, TOPRAKKALE mah/köy, 1 Cilt, 46 Aile sıra no, 34 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve SELFİNAZ oğlu/kızı, 07/04/1949 doğumlu, 38******08 T.C. Kimlik numaralı 17/03/2017 tarihinde vefat eden muris İsmail Alpat'ın terekesine ilişkin resen tasfiye işlemlerine başlanıldığı, ve Tereke Tasfiye Memuru olarak ******** 062 T.C. Kimlik Nolu Nevzat TOKAT' ın atandığı, Kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil olmak üzere, alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarada sorumlu tutulamayacağı ve T.M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı 2. kez ilanen tebliğ olunur.15/05/2025