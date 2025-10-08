T.C. ELMALI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELMALI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/112 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/112 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Elmalı İlçe, Yenimahalle 75 ada 32 parselde 147/14022 arsa paylı 3.

Kat 16 Bağımsız bölüm numaralı Meskenin tam hissesi Kat irtifakı kurulmuş ancak iskan ruhsatı alınmamıştır. Bu nedenle %10 luk bir eksik imalat ve yıpranma oranı belirlenmiştir. Mesken olarak kullanılan, 3.kat 16 bağımsız bölüm numaralı, meskenin alanı 175m2?dir.

Adresi: Yenimahalle 75 Ada 32 Parselde 147/14022 Arsa Paylı 3.Kat 16 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü: 175 m2 Arsa Payı : 147/14022

İmar Durumu: l 1/1000 Revizyon uygulama imar planında, 1.50 Emsal oranına sahip, 12 kat , H max : 36.50m olarak belirlenmiş, ticari+ konut alanı olarak, ayrık nizam yapılaşmaya uygundur.

Kıymeti: 3.937.500,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 10:13

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Elmalı İlçe, Yenimahalle de konumlu 75 ada 32 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı itibariyle 'ARSA" vasfında ve 2634.59 m²yüzölçümündedir. Taşınmazların bulunduğu yapı: betonarme karkas özelliktedir. Meskenler: asansörlü, katı yakıt merkezi sistem kalorifer sistemine sahip, daire: salon+ mutfak,2 adet çocuk odası ve ebeveyn yatak odası, özel banyo ve balkon kullanımlı dairelerdir. Mesken olarak kullanılan, 7.kat 56 bağımsız bölüm numaralı, meskenin alanı 175m2dir.

Adresi: Yenimahalle 75 Ada 32 Parselde 147/14022 Arsa Paylı 7.Kat 56 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA Yüzölçümü : 175 m2

İmar Durumu: l 1/1000 Revizyon uygulama imar planında, 1.50 Emsal oranına sahip, 12 kat , H max : 36.50m olarak belirlenmiş, ticari+ konut alanı olarak, ayrık nizam yapılaşmaya uygundur.

Kıymeti: 3.937.500,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TApu kaydı gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 11:16

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Elmalı İlçe, Yenimahalle 75 ada 32 parselde 291/14022 arsa paylı 1.Bodrum Kat 68 Bağımsız bölüm numaralı Asma Katlı Dükkanın tam hissesi.

Adresi: Yenimahalle 75 Ada 32 Parselde 291/14022 Arsa Paylı 1.Bodrum Kat 68 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü: 300 m2 Arsa Payı : 291/14022

İmar Durumu: 1/1000 Revizyon uygulama imar planında, 1.50 Emsal oranına sahip, 12 kat , H max : 36.50m olarak belirlenmiş, ticari+ konut alanı olarak, ayrık nizam yapılaşmaya uygundur. İnşaat tarzı Betonerma karkas

Kıymeti: 11.525.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 12:17

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 12:17

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Elmalı İlçe, Yenimahalle 75 ada 33 parselde 20462/870026 arsa paylı Bodrum Kat 1 Bağımsız bölüm numaralı Asma Katlı Dükkan tam hissesi.Söz konusu dükkanlarda alçı sıva ve zemin şap betonu dökülmüş, elektrik tesisat kabloları çekilmemiştir. Dükkan alüminyum doğrama ve camları takılmıştır. Keşif tarihi itibarıyla %30 luk bir eksik imalat oranı mevcuttur.

Adresi: Yenimahalle 75 Ada 33 Parselde 20462/870026 Arsa Paylı Bodrum Kat 1 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü: 160 m2 Arsa Payı : 20462/870026

İmar Durumu: 1/1000 Revizyon uygulama imar planında, 1.50 Emsal oranına sahip, 12 kat , H max : 36.50m olarak belirlenmiş, ticari+ konut alanı olarak, ayrık nizam yapılaşmaya uygundur

Kıymeti: 4.287.500,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu depo eklentisi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 13:33

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 13:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Elmalı İlçe, Yenimahalle 75 ada 32 parselde 147/14022 arsa paylı 5.

Kat 36 Bağımsız bölüm numaralı Meskenin tam hissesi. Binada parsel bazında inşaatın devam etmesi nedeniyle çevre düzenlemesi yapılmamış, güvenlik ve kapıcı görevlisinin mevcut olmadığı görülmüştür.

Adresi: Enimahalle 75 Ada 32 Parselde 147/14022 Arsa Paylı 5.Kat 36 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü: 175 m2 Kıymeti : 3.937.500,00 TL

KDV Oranı: %20 Arsa Payı : 147/14022

İmar Durumu: 1/1000 Revizyon uygulama imar planında, 1.50 Emsal oranına sahip, 12 kat , H max : 36.50m olarak belirlenmiş, ticari+ konut alanı olarak, ayrık nizam yapılaşmaya uygundur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 14:34

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 14:34

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Elmalı İlçe, Yenimahalle 75 ada 32 parselde 147/14022 arsa paylı 4.

Kat 25 Bağımsız bölüm numaralı Meskenin tam hisse. Binada parsel bazında inşaatın devam etmesi nedeniyle çevre düzenlemesi yapılmamış, güvenlik ve kapıcı görevlisinin mevcut olmadığı görülmüştür. Bu nedenle %10 luk bir eksik imalat ve yıpranma oranı belirlenmiştir.

Adresi: Yenimahalle 75 Ada 32 Parselde 147/14022 Arsa Paylı 4.Kat 25 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü: 175 m2 Arsa Payı : 147/14022

Kıymeti: 3.937.500,00 TL KDV Oranı : %20

İmar Durumu: l 1/1000 Revizyon uygulama imar planında, 1.50 Emsal oranına sahip, 12 kat , H max : 36.50m olarak belirlenmiş, ticari+ konut alanı olarak, ayrık nizam yapılaşmaya uygundur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati: 28/11/2025 - 10:07

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati: 26/12/2025 - 10:07

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Elmalı İlçe, Yenimahalle 75 ada 32 parselde 148/14022 arsa paylı 7.

Kat 59 Bağımsız bölüm numaralı Mesken tam hissesi. Kat irtifakı kurulmuş ancak iskan ruhsatı alınmamıştır. Binada parsel bazında inşaatın devam etmesi nedeniyle çevre düzenlemesi yapılmamış, m2 birim fiyatı 25.000TL/m2 arasında kaldığı gözlemlenmiştir.

Adresi: Yenimahalle 75 Ada 32 Parselde 147/14022 Arsa Paylı 7.Kat 59 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü: 165 m2 Arsa Payı : 148/14022

Kıymeti: 3.918.750,00 TL KDV Oranı : %20

İmar Durumu: l 1/1000 Revizyon uygulama imar planında, 1.50 Emsal oranına sahip, 12 kat , H max : 36.50m olarak belirlenmiş, ticari+ konut alanı olarak, ayrık nizam yapılaşmaya uygundur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati: 28/11/2025 - 11:34

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati: 26/12/2025 - 11:34

29/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.