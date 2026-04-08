T.C. ELMALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/34 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz, Elmalı İlçesi Özdemir Mahallesi 229 ada 4 parsel Tarla vasıflı 8300.61 m² yüzölçümlütaşınmazdır. Elmalı Belediyesi sınırları içinde, imar planı dışındadır, kuş uçumu mesafe olarak mahalle merkezine 2,8 km, Elmalı ilçe merkezine 17,0 km kadardır, kadastrol yolu bulunmaktadır. 1125 m yükseltide konumludur. Yakın çevrelerde elektrik hattı veya içme suyu şebekesi bulunmaktadır. Taşınmaz ortalama % 1-1,2 eğime sahiptir, kumlu-tın toprak bünyesine, derin, görülebilir toprak karakteristikleri bağlamında I. Sınıf Arazi orta verimli bir arazidir. Geometrik olarak şekli düzgündür. Satışa konu taşınmaz keşif tarihinde boş durumdadır. Sulama imkanı DSİ Sulama kanalı vasıtasıyla sağlanabilmektedir. Taşınmaz bölgede yetişmekte olan her türlü sebze ve meyve yetiştiriciliğine en elverişli arazilerdendir.

Adresi : Özdemir Mahallesi 229 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü : 8.300,61 m2

İmar Durumu : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Kıymeti : 4.980.366,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:53 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:53

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:53 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 13:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz, Elmalı İlçesi Özdemir Mahallesi 229 ada 11 parsel Tarla vasıflı 11304.34 m² yüzölçümlü taşınmazdır. Taşınmaz, Elmalı Belediyesi sınırları içinde, imar planı dışındadır, kuş uçumu mesafe olarak mahalle merkezine 2,7 km, Elmalı ilçe merkezine 17,0 km kadardır, kadastrol yolu bulunmaktadır. 1123 m yükseltide konumludur. Yakın çevrelerde elektrik hattı veya içme suyu şebekesi bulunmaktadır. Satışa konu Taşınmaz ortalama % 1-1,2 eğime sahiptir, kumlu-tın toprak bünyesine, derin, görülebilir toprak karakteristikleri bağlamında I. Sınıf Arazi orta verimli bir arazidir. Geometrik olarak şekli düzgündür. Taşınmaz keşif tarihinde boş durumdadır. Sulama imkanı DSİ Sulama kanalı vasıtasıyla sağlanabilmektedir. Taşınmaz bölgede yetişmekte olan her türlü sebze ve meyve yetiştiriciliğine en elverişli arazilerdendir.

Adresi : Özdemir Mahallesi 229 Ada 11 Parsel Sayılı Taşınmaz Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü : 11.304,34 m2

İmar Durumu : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Kıymeti : 6.782.604,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:53 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:53

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:53 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:53

05/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.