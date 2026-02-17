T.C. EMİRDAĞ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2025/61 Esas

DAVACI: HÜLYA ÜNAL

DAVALI: KARANİ ÜNAL

Davacı Hülya Ünal vekili Av. Nilay Gökçe tarafından davalı Karani Ünal aleyhine açılan Tanıma ve Tenfiz davasının dava dilekçesinde özetle; Müvekkili Saint-Etienne Asliye Mahkemesi Aile İşleri 2. Medeni Daire Aile İşleri Hakimliği 3 Ofisinin 23 Esas - 22/02230 Karar Nolu dosyası ile davalı aleyhine boşanma davası açmış ve açılmış olunan bu boşanma davası sonucunda taraflar boşanmışlar ve müşterek çocuklar Miray ÜNAL ile Simay ÜNAL’ın velayetleri müvekkil Hülya ÜNAL’a verilmiştir. Temyiz edilmeyerek kesinleşen kararın, boşanma, velayet ve nafaka hususlarının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca da geçerli kılınmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ekte gönderilen dava dilekçesine 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürelen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız dilekçenizde belirttiğiniz elinizde bulunan sunmadığınız belgeleri tanıkları tebligden itibaren 2 haftalık süre içerisinde sunmanız başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayı yapmanız verilen sürede yerine getirilmediği takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olur.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.