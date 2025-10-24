T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/914 Esas

MİRASÇI: DÖNE VAN Bilecek ili, Bozüyük ilçesi, ECEKÖY mh./köy nüfusuna kayıtlı FRANSA

Mahkememize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında, 15/10/2024 tarihinde tutunak altına alınarak açılan vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. ABDİL ÇAYLAK - 11857486190 - tarafından TC. EMİRDAĞ 1. NOTERLİĞİ 25.12.2018 tarih- 3515 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetname özetle ; "Ölümümden sonra sahibi ve hissedarı bulunduğum Eskişehir ili sınırları içinde bulunan bilumum taşınmazlardaki hisselerimin sadece çocuklarımdan 11800488066 T.C kimlik numaralı Murat Çaylak ve 11821487338 T.C kimlik numaralı Bekir Çaylak'a eşit hisseli olarak kalmasını son arzum ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmadan serbest irademle yaptığımı beyan ederim."şeklinde olduğu,

Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen, yukarıda ayrıntısı yazılı vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususunun ihtarına, duruşma günü 25/12/2025 günü saat 11:10'da bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetnameve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.