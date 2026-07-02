T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 2.07.2026 00:01:00
T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı :2026/45 Esas 07/05/2026
İLANDIR
Mahkememizde görülmekte olan TMK m. 713 uyarınca Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Edirne ili, Enez ilçesi, Sultaniçe Köyü, 186 ada 1 parselin kuzey batısında yer alan dava konusu taşınmazla komşu taşınmazların; hak sahibi olduğunu ileri sürebilecek kişilerin 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edebilecekleri hususu İLAN olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02500712