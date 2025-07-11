T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/286 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Van/Erciş

MEVKİİ: Pay Mah

ADA NO: 0

PARSEL NO: 96

YÜZÖLÇÜMÜ: 304,77

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mirali Dursun ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/286 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.06.2025