T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 11.07.2025 00:00:00
T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/286 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Van/Erciş
MEVKİİ: Pay Mah
ADA NO: 0
PARSEL NO: 96
YÜZÖLÇÜMÜ: 304,77
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mirali Dursun ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/286 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.06.2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02257827