T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/287 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Van/Erciş

MEVKİİ: Pay Mah

ADA NO: 0

PARSEL NO: 95

YÜZÖLÇÜMÜ: 206,43

MALİKİN ADI VE SOYADI: İhsan Çelik ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/287 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.06.2025