T.C. ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/52 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Tatlısu Mah.1532 Ada 10 Parsel (Eski 121 Parsel) Erdek / BALIKESİR
Yüzölçümü : 5.825,00 m2
Kıymeti : 40.775.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:31 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:31 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:31
18/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.