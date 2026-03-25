T.C. ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/52 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Tatlısu Mah.1532 Ada 10 Parsel (Eski 121 Parsel) Erdek / BALIKESİR

Yüzölçümü : 5.825,00 m2

Kıymeti : 40.775.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:31 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:31 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:31

18/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.