T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 2.01.2026 00:01:00
T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2025/4 TEREKE
TEBLİĞ KONUSU : Tereke Karar İlanı
Mahkememizde açılan Tereke (Resmin Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası sonunda;
HÜKÜM:
Abdulaziz ve Ayşe oğlu 1961 doğumlu 49882182596 TC kimlik numaralı Asım DÖNMEZ'in terekesinin tasfiye memuru Av. Hasan Tahsin Sanlı'nın 10/11/2025 tarihli Tasfiye Raporu da nazara alınarak İ.İ.K'nun 254.maddesi gereğince TASFİYENİN KAPATILMASINA, şeklinde karar verildiği hususu ilan olunur.05/12/2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02374091