T.C. ERDEMLİ 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERDEMLİ 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/9 Esas

DAVALI: EBRU ÜNAL (TC 436.....534) Adresi Meçhul

Davacı İBRAHİM ERTUĞRUL ÜNAL tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş olmakla 16/09/2025 tarihinde ön inceleme duruşması yapılmış olup ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın atılı bulunduğu 23/01/2026 günü saat 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, ön inceleme duruşma tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.