T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli Erdemli ilçesi

MAHALLE: ARPAÇBAHŞİŞ

ADA/PARSEL NO: (0 ada 679-652 parsel) ,(349 ada 28-26 parsel)

(557 ada 21-4-33-11-10-155 parsel)

CİNSİ/NİTELİĞİ: Tarla/Zeytinlik

MAHALLE: ASLANLI

ADA/PARSEL NO: 101 ada 1062 parsel (İF:1308)

CİNSİ/NİTELİĞİ: Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hamiye Gökbulut, Ahmet Öksüz, Hüseyin Güneş, Halis Şahinler Mehmet Özkan, Mehmet Güven, Karagözler Lojistik İnşaat Turizm Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti., Hüseyin Serin, Ayşe Aksay, Mehmet Akif Özsu, Ali Erdinç, Emin Gülen, Fatma Erdinç, Fatma Kartal, Halil Erdinç, Halil Gülen, İbrahim Gökmen, İsa Gülen, Mehmet Nail Erdinç, Mesut Gökmen, Necati Erdinç, Zafer Gülen, Zeynep Erdinç, Aslan Kanlıbıçak, Adem Dölek, Ahmet Güner, Arife Akıncıoğlu, Ayşe Çevik, Ayşe Dölek, Ayşe Afra Dağtepe, Ayten Gür, Bekir Soydan, Bilal Seyrek, Cemile Serin, Cumali Dölek, Durdane Erdem, Elif Taşkın, Elif Tık, Emin İşlek, Emine Akıncıoğlu İçelli, Emine Cıbıl, Emine Ünver , Ertuğrul Akıncıoğlu, Ertuğrul Güner, Eşe Bülbül , Fadime Körler, Fatma Barut, Fatma Bölük, Fatma Ciger, Fatma Nergiz, Hakan Güner, Halil Uyar, Hasan Yetkin, Hatice Derman, Havana Keskin, Havva Kurt, Havva Yüksel, Helime Arslan, Hikmet İşlek, Hürü Atasever, Hüseyin Karaçocuk, Hüseyin Kaya, Hüseyin Uyar, İbrahim Akıncıoğlu, İbrahim Top, İsa Kaya, İzzet Ergin, Kadir Küçükünal, Kadir Halil Uyar, Kerim Karaçocuk, Mehmet Açık, Mehmet Bülbül, Mehmet Dölek, Mehmet Yetkin, Mehmet Ali Küçükünal, Merve Akıncıoğlu Çolak, Meryem Gözel, Mevlüt Ergen, Mevlüt Yetkin, Miyase Ünver, Murat Çınar, Mustafa Ata, Mustafa Karaçocuk, Mustafa Emre Güner, Neriman İçel, Osman Serin, Ömer Serin,Özge Baş, Rabia Bülbül, Salih Uyar, Selime İbiş, Sultan Kolukısa, Teslime Kurtoğlu, Ümmü Top, Yakup Kaya, Yusuf Güner, Zehra Yüksel, Zeynep Eriş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.08.2025