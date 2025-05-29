T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/104-105 Esas sayılı dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Mersin ili Erdemli ilçesi Çiriş Mah.

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 42 parsel (İF:472) ve 258 parsel (İF:483)

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.547,92 m² ve183,39 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ayşe Bayır, Ayşe Koç, Ayşe Özlem Yıldırım, Emin Bayır, Emrullah Bayır, Eyup Arslan, Fatma Bayır, Halit Bayır, İlkay Bayır, Meryem Dere, Murat Arslan, Mustafa Bayır, Oğuzhan Arslan, Osman Bayır, Sultan Bayır, Ümmü Bahar, Yusuf Bayır ve Muris Havana Çiçek

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/104 -105 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.05.2025