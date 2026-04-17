T.C. EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/308 Esas KARAR NO : 2025/621

DAVALI : AYŞE KAŞLI T.C 57820153652

Davacı DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat gönderilmiş,adresinizde bulunamadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 20/11/2025 tarihli gerekçeli kararı ile "Davanın KABULÜ ile;

1-) Konya İli Ereğli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 914 ada 1 parsel numaralı taşınmazın fen bilirkişisi Abdil Hakan Aksu tarafından düzenlenen 26/08/2025 tarihli krokili raporda "B" harfi ile gösterilen 13,41 m²''lik kısmının tapu kaydının İPTALİ ile üzerindeki şerh ve takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

2-) Konya İli Ereğli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 914 ada 1 parsel sayılı davalı adına kayıtlı bulunan taşınmazın fen bilirkişisi Abdil Hakan Aksu tarafından düzenlenen 25/08/2025 tarihli krokili raporda "I1" harfi ile gösterilen 205,28 m² ve "I2" harfi ile gösterilen 1239,83 m² olmak üzere toplam 1445,11m²'lik kısmında davacı kurum lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİS VE TESCİLİNE,

3-) Konya İli Ereğli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 914 ada 1 parselde davalı adına kayıtlı bulunan taşınmazın, fen bilirkişisi Abdil Hakan Aksu tarafından düzenlenen 25/08/2025 tarihli krokili raporda "G" harfi ile gösterilen 1458,51 m²''lik kısmında davacı kurum lehine GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI TESİS VE TESCİLİNE,

4-) Davaya konu taşınmazların toplam kamulaştırma bedelinin toplam 325.772,16 TL olarak TESPİTİNE,

5-) Fen bilirkişisi Abdil Hakan Aksu tarafından sunulan 25/08/2025 tarihli krokili raporun hükmün eki sayılmasına" şeklinde karar verilmiş olup, 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olduğu ilanen tebliğ olunur.