T.C.ERZİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERZİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2026/518 Esas 20.04.2026

Dava konusu taşınmaz: Hatay ili, Erzin İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 928 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olup, davacı Botaş Boru Hatları ile Pertrol Taşıma Anonim Şirketi ile davalılar Abdullah Bozkurt, Abdullah Kazan, Ahmet Kazan, Ali Kazan, Bilal Kazan, Esma Bilgin, Hasan Bozkurt, Hilal Kılınç, Hüseyin Bozkurt, Mevlüt Bozkurt, Mustafa Kazan, Yıldız Kazan, Zeynep Taslak (Bedel Tespiti Ve Tescil) talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur. Duruşma Tarihi: 13/10/2026 günü saat 09:05.