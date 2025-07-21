T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/491 Esas KARAR NO: 2023/761

Kadına Karşı Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2023 tarihli ilamı ile 106/1-2.cümle, 125/2 maddesi gereğince 3360 TL ADLİ PARA ve 1120 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Sabri ve Melek oğlu, 17/04/1985 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı FERDİ KORHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.07.2025