T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/158 Esas

DAVALILAR : ZEHRA YASEMİN AYKUT

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/06/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, TMK 644 maddesi gereğince elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davasına itirazlarınızı tebliğden itibaren 15 gün içinde bildirmeniz, elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak biritiraz ileri sürülmediği veya süre içinde paylaşma davası açılmadığı takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceğiDava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.