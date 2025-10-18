T.C. ERZİNCAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERZİNCAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/426 Esas KARAR NO: 2025/585

suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/09/2025 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Jula ve Romal oğlu, 25/02/1985 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı SAFIULLAH EFHAN MANU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR. 16.10.2025