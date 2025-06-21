T.C. ERZİNCAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

ERZİNCAN

İCRA DAİRESİ

2024/89 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/89 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, DEMİRKENT Mahalle/Köy, KÖYALTI Mevkii, 120 Ada, 6 Parsel, Zemin Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan nitelikli taşınmaz binanın zemin katında, binaya doğu cepheden bakıldığında sağ koldan 1. dükkandır. Giriş doğu cepheden sağlanmaktadır. Dükkan ve wc hacimlerinden oluşmaktadır.Taşınmaz brüt yaklaşık 154 m2 alana sahiptir. Doğu cephede 17 metre vitrin genişliği vardır. Taşınmazın yer aldığı bölgede boş arsa vasfında taşınmazlar ile 2 ve 3 katlı konut siteleri ve tek katlı müstakil binalar bulunmaktadır. Bölgede ticari yapılaşma düşük seviyededir.

Adresi : Menderes Mahallesi Saliha Hatun Caddesi No:15CMerkez / ERZİNCAN

Yüzölçümü : 154 m2 Arsa Payı : 1/11

İmar Durumu : Var, Ayrık nizam 3 kat inşaata müsaadeli Ticaret+Konut alanı, ön 5m, arka bahçe 3m çekme mesafeli ve E:1.50 olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 5.700.000,00 TL Satılacak Hisse Oranı : 1/1

KDV Oranı : %20 Damga Vergisi Oranı : ‰ 5,69

Kaydındaki Şerhler: Takyidat raporunda olduğu gibidir.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu'nun 2024/5208 esas sayılı dosyasından konulan İhtiyati Tedbir kararı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:09 - Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 10:09 - Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 10:09

17/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.