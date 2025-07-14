T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2021/2390 Karar No: 2025/196

Mahkememizde görülen vasiyetnamenin açılması davası neticesinde, mirasçı Fatma Karasu'ya yapılan tebligatların iade dönmesi ve tebligat adresinin tespit edilememesi nedeniyle kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup;

"Talebin kabulüne, Erzincan Üzümlü ilçesi Çayıryazı köyü Cilt No:16, Hane No:24 nüfusuna kayıtlı İbrahim ve Azime'den olma 12/01/1940 Erzincan doğumlu ve 08/02/2017 ölüm tarihli 10919188546 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Karasu tarafından tanzim ettirilmiş olan Erzincan 2. Noterliğinin 25/07/2007tarih 6537 yevmiye nolu vasiyetname ve Erzincan 2. Noterliğinin 08/10/2007 tarih 9421 yevmiye nolu vasiyetnameden rücu evrakının açılıp okunduğunun tespitine, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içeresinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf yargı yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/02/2025" şeklinde verilen karar, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.25/03/2025