T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/281 Esas

KARAR NO : 2024/776

Mahkememizde gürülen ortaklığın giderilmesi davası neticesinde, mirasçı (219**26) Turgay Koçer'in bilinen adreslerine yapılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; "davanın kabulüne, dava konusu Erzincan ili merkezilçesi Arslanlı mahallesi 1232 ada 24 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte umuma açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere Türk Milleti adına karar verildi. 20/03/2024" şeklindeki karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19/11/20