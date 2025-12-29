T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/98 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/98 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, İzzetpaşa Mah. Demiröv Mevkii, 1710 Ada, 6 Parsel,
Adresi : İzzetpaşa Mah. Erzincan
Yüzölçümü : 1.144,00 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık nizam 5 kata müsaadeli Ticaret alanıdır. Taks:0,60 dır.
Kıymeti : 19.615.201,42 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:41
23/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.