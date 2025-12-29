T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/98 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/98 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, İzzetpaşa Mah. Demiröv Mevkii, 1710 Ada, 6 Parsel,

Adresi : İzzetpaşa Mah. Erzincan

Yüzölçümü : 1.144,00 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık nizam 5 kata müsaadeli Ticaret alanıdır. Taks:0,60 dır.

Kıymeti : 19.615.201,42 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:41

23/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.