T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/48 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 29 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 26.980,39 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 6.351.453,61 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İştira Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 11:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 30 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 15.268,82 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 3.594.432,92 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 12:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 24 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 45.154,44 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 10.629.806,72 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 22.391,52 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 5.271.187,72 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 5 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 13.368,81 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 3.147.151,56 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:02

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 6 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 16.352,72 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 3.849.593,82 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrat Senetleri : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 11:02

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 8 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 32.128,28 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 7.563.318,39 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 12:02

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 9 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 17.570,19 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 4.136.198,43 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:32

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 11 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 24.323,49 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 5.725.992,78 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:32

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 22 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 45.254,33 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 10.653.321,83 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurumu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:01

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 20 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 35.556,46 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 8.370.346,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:01

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 33 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 19.095,20 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 4.495.201,03 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:31

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 35 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 16.371,95 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 3.854.120,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:31

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 38 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 31.249,43 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 7.356.428,32 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:01

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 33.093,28 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 7.790.489,04 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:30

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 13 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 33.896,72 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 7.979.626,86 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:00

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 15 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 14.052,79 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 3.308.167,29 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:00

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 16 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 7.369,89 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 1.734.945,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 12:00

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Apone Mevkii, 112 Ada, 18 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 2.047,57 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 482.018,45 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:30

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 26 Parsel,

Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 3.387,09 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 797.354,86 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:30

02/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.