T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/48 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 29 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 26.980,39 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 6.351.453,61 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İştira Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 11:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 30 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 15.268,82 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 3.594.432,92 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 12:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 24 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 45.154,44 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 10.629.806,72 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:30
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 2 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 22.391,52 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 5.271.187,72 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 5 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 13.368,81 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 3.147.151,56 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:02
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 6 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 16.352,72 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 3.849.593,82 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrat Senetleri : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 11:02
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 8 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 32.128,28 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 7.563.318,39 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 12:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 12:02
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 9 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 17.570,19 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 4.136.198,43 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:32
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 11 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 24.323,49 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 5.725.992,78 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 14:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:32
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 22 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 45.254,33 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 10.653.321,83 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurumu
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:01
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 20 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 35.556,46 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 8.370.346,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:01
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 33 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 19.095,20 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 4.495.201,03 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:31
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 35 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 16.371,95 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 3.854.120,75 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:31
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 38 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 31.249,43 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 7.356.428,32 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:01
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 33.093,28 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 7.790.489,04 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:30
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 13 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 33.896,72 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 7.979.626,86 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:00
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 15 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 14.052,79 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 3.308.167,29 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:00
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 16 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 7.369,89 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 1.734.945,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 12:00
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Apone Mevkii, 112 Ada, 18 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 2.047,57 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 482.018,45 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak Hakkı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:30
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Oğlaktepe Mahalle/Köy, Aponi Mevkii, 112 Ada, 26 Parsel,
Adresi : Oğlaktepe Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 3.387,09 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 797.354,86 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Türkiye Elektrik Kurum
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:30
02/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.