T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/188-189-190-191

Davacı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince,

Mahkememizin 2026/188 Esas sayılı dosyasında taşınmaz malikleri davalılar Mustafa Ensar Tavlaşoğlu, Zinnur Tavlaşoğlu, dava konusu Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mah. 619 ada 2 parsel,

Mahkememizin 2026/189 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Hakkı Orhan, dava konusu Yakutiye ilçesi Mirzamehmet Mah. 514 ada 17 parsel,

Mahkememizin 2026/190 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Fikret Çeçen, dava konusu Aziziye ilçesi Ocak mah. 170 ada 7 parsel,

Mahkememizin 2026/191 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Dursun Çeçen, dava konusu Aziziye ilçesi Ocak mah. 134 ada 2 parsel dosyalarında kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davaları açılmıştır. Dava konusu taşınmazların kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen sınırlar içerisinde kalması nedeniyle kamulaştırmasına karar verildiği, bunun üzerine dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesi uyarınca kıymet takdir komisyonu oluşturularak aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma bedel tespiti yapıldığı, davalılar ile anlaşma sağlanamadığından dava açma gereği doğduğu mahkememiz dosyasının ilk celsesinin 18/08/2026 günü saat:10:00'a bırakıldığı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak dava da husumetin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilebileceği, tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbankası Erzurum Şubesi Müdürlüklerinden birine yatırılacağı konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.