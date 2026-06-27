T.C.ESKİŞEHİR 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ESKİŞEHİR 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.79946267-2026/87-Ceza Dava Dosyası

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/06/2026 tarihli ilamı ile sanık MEHDI HOSSEINI RASHT (TC Kimlik No:98881280734) hakkında TCK 188/3 maddesi uyarınca 8 YIL 4 AY Hapis ve 83.300,00 TL Adli Para Cezası verildiği, Cumhuriyet Savcısı tarafından 18/06/2026 tarihinde istinaf edildiği, sanık MEHDI HOSSEINI RASHT'a karar ve istinaf talebi tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf talebinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Sanığın karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile iki hafta içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.