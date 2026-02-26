T.C. ESKİŞEHİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/30 Esas

DAVACI: MÜYESSER BENEKDAVALI: OLCAY ŞEN

16.04.2017 tarihinde, müvekkil ve oğlu Ekrem, çocuk teslimi için eski eşi Mine'nin evine gitmişolduğu çocuğun teslimi sırasında çocuğun annesinin yanına gitmek istememesi, ağlayıp babasını istediğini söylemesi sonrasında tartışma yaşandığını, davalı Olcay müvekkile'hele sen sus kes sesini, sana soracağım''diyerek tehdit ettiğini,bu nedenlerle 100.000TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkile verilmesini talep ve dava etmiştir ilan olunur.