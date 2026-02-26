T.C. ESKİŞEHİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/2333 Esas Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan Halil UNUTMAZ’ın mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Mirasbırakan, Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Mamure Mahallesi nüfusuna kayıtlı, İslam ve Elmas'tan olma 01.07.1883 doğumlu 15146098194 T.C. Kimlik Numaralı, Halil UNUTMAZ'ın kadastro tahdit ve tespit tarihi olan, 22/01/1942 tarihinden sonra “bekar ve çocuksuz” olarak ölümü ile verasetini, annesi Elmas'ı bıraktığı, Muris Halil UNUTMAZ”ın annesi, Elmas'ın, 01/01/1914 tarihinde evli olarak ölümü ile verasetini 2. eşi Abdulkadir ile 1. eşi, İslam'dan olma oğlu, muris Halil UNUTMAZ ve 2. eşi Abdulkadir'den olma oğlu Abdullah'ı bıraktığı, Muris Halil UNUTMAZ'ın annesi, Elmas'ın 2. eşi, Abdulkadir'in 1337 (1921) tarihinde ve oğlu Abdullah'ında aynı tarihte ölümleri ve ile verasetini ana-bir kardeşi, muris Halil UNUTMAZ'ı bıraktığı, nüfus kayıtları ve kadastro tutanağındaki bilgiler esas alındığında Halil UNUTMAZ'ın mirasçılarının tespit edilemediği bu nedenle, TMK'nın 594. maddesi uyarınca Halil UNUTMAZ’ın mirasçılarının/hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, ilan süresinde kimse başvurmazsa ve mahkememizce de hiçbir mirasçı tespit edilemezse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.