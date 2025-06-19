T.C. ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

ESKİŞEHİR

6. İCRA DAİRESİ

2025/1215 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1215 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, BEYAZALTIN Mahalle/Köy, 163 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğindedir. Taşınmaz Beyazaltın Mahallesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçumu Beyazaltın Mahallesine 1.5-2 km, mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yeraltı kuyusundan sulanabilir tarım arazilerinde arpa, buğday ve diğer kültür bitkileri olan mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve yulaf tarımı ile sulu tarım arazilerinde bir yıl nadasa bırakılarak arpa ve buğday tarımı yapılmaktadır.

Keşif tarihinde boş sürülü olduğu görülen taşınmaz; dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahip, düz, düze yakın, hafif eğimli, killi, kumlu, tınlı toprak yapılı, su tutma kapasitesi yüksek, süzek, tarımsal üretim için yeterli toprak profil derinliği olan, tarımsal verimliliği yüksek, erozyon - drenaj sorunu olmayan sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Beyazaltın Mahallesi Tepebaşı Eskişehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 75.703,90 m2

Kıymeti : 7.570.390,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ''Bölge için tespit edilen dağıtım normundan (145 da.Kuru,41 da.Sulu) daha küçük parçalara rızaen veya hükmen taksim edilemez ve ifraz işlemlerine konu olamaz'' beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde lehtarElektrik Üretim Anonim Şirketince ''2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre belirtme '' şeklinde beyan bulunmaktadır. Tapu kaydında taşınmaz üzerinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ''Diğer(Konusu:Parsel Alpu Ovası Koruma Alanı içerisindedir.Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.) beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 10:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:12

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 10:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, KOZLUBEL Mahalle/Köy, 119 Ada, 11 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğindedir. Taşınmaz Kozlubel Mahallesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçumu Kozlubel Mahallesine 1.5-2 km, mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yeraltı kuyusundan sulanabilir tarım arazilerinde arpa, buğday ve diğer kültür bitkileri olan mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve yulaf tarımı ile sulu tarım arazilerinde bir yıl nadasa bırakılarak arpa ve buğday tarımı yapılmaktadır.

Keşif tarihinde boş sürülü olduğu görülen taşınmaz; dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahip, düz, düze yakın, killi, kumlu, tınlı toprak yapılı, su tutma kapasitesi yüksek, süzek, tarımsal üretim için yeterli toprak profil derinliği olan, tarımsal verimliliği yüksek, erozyon - drenaj sorunu olmayan sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Kozlubel Mahallesi Tepebaşı Eskişehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 38.958 m2

Kıymeti : 3.116.640,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında taşınmaz üzerinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ''Diğer(Konusu:Parsel Alpu Ovası Koruma Alanı içerisindedir.Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.) beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 13:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:37

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 13:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 13:37

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, KOZLUBEL Mahalle/Köy, 118 Ada, 7 Parsel taşınmaztarla niteliğindedir. Taşınmaz Kozlubel Mahallesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçumu Kozlubel Mahallesine 1.5-2 km, mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yeraltı kuyusundan sulanabilir tarım arazilerinde arpa, buğday ve diğer kültür bitkileri olan mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve yulaf tarımı ile sulu tarım arazilerinde bir yıl nadasa bırakılarak arpa ve buğday tarımı yapılmaktadır.

Keşif tarihinde boş sürülü olduğu görülen taşınmaz; dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahip, düz, düze yakın, killi, kumlu, tınlı toprak yapılı, su tutma kapasitesi yüksek, süzek, tarımsal üretim için yeterli toprak profil derinliği olan, tarımsal verimliliği yüksek, erozyon - drenaj sorunu olmayan sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Kozlubel Mahallesi Tepebaşı Eskişlehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 24.273 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.941.840,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında taşınmaz üzerinde 118 ada 7 parsel ''Alpu Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz'' beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:59 - Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 13:59

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 13:59 - Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 13:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.