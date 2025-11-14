T.C. ESKİŞEHİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 14.11.2025 00:01:00
T.C. ESKİŞEHİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/592 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Kireç Mahallesi nüfusuna kayıtlı Sedat ve Ayfer'den olma, 03/06/1993 doğumlu 36925373806 kimlik numaralı ALPEREN KIRGIZ'ın gaipliğine karar verileceğinden, TMK'nın 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin bul ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri 1.kez İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15.05.2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02335152