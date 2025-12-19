T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/284092 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/284092 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, ŞİRİNTEPE Mahalle/Köy, 19987 Ada, 8 Parsel, Tapu Kaydı: Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Şirintepe Mahallesi 19987 ada, 8 parsel numaralı, 138,27m2 yüzölçümlü, bağımsız bölüm niteliği ''ARSA'' olan taşınmazın tam hissesi .

İmar Durumu: Tepebaşı belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün imar durumu konulu yazısında ''ŞirintepeMahallesi, 19987 Ada, 8 Parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanına isabet etmektedir zemin durumuna göre çıkabilecek değişiklikler için lisanslı harita kadastro mühendislik büroları tarafından ölçüm yapılması gerekmektedir, müdürlüğümüz arşivinde yapılan araştırmada parsele ait yapı ruhsat kayda rastlanılmamıştır'' denmektedir. Taşınmazın konum özellikleri mahallenin sürekli azalan nüfusu gibi hususlar dikkate alınmış ve 2024 yılı için arsa payının mahallinde yapılan araştırmada, birim değerinin bu bölgede 13.000,00TL/m2 olabileceği kanaatine varılmıştır.Taşınmazın özellikleri: Taşınmaz Hayırtepe Camiine 0.25KM, Şirintepe mahallesi muhtarlığına 0,28 KM, Ahmet Olcay ilkokuluna 0.45KM, İsmet inönü-2 bulvarına 0.62KM Anadolu üniversitesi YunusEmre kampüsü ECZACILIK FAKÜLTESİ giriş kapısına 1.27KM, Vilayet meydanına 4.23KM, Kuşuçuşu yaklaşık mesafededir. Keşif anında parsel üzerinde yığma tuğla bina tarzında 3 kattan oluşan 3 adet ev (2+1) , evin 1. ve 2. kat dairelerinin girişinin 31 nolu kapıdan, zemin kat dairenin girişinin 31A Nolu kapıdan yapıldığı apartman içi zemininin mozaik beton olduğu dış kapılarının demir kapı olduğu tespit edilmiştir.

MESKEN (Daire)-1: Üç kattan oluşan yapının zemin kattaki 2+1 Oda yapısında yaklaşık 93,98 m2 taban alana sahip dairedir, ev içerisine giriş 31A nolu giriş kapısındandır. Evin eski bina olduğu tespit edilmiştir, pencereleri PVC doğramadır, dış kapısı demir kapıdır, daire giriş kapısı çelik kapıdır, iç kapılar ahşap doğramadır, odaların zeminleri parke kaplıdır, mutfakta mutfak dolabı mevcup olup, duvarlar fayans kaplıdır. Yerinde yapılan incelemede binada 3 adet mesken bulunduğu görülmüştür.Çatısı ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplıdır. Bina, çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğe göre III. Sınıf A grubu yapı sınıfındadır. Binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının %30 olabileceği kanaatine varılmıştır. MESKEN(Daire)-2: 3 kattan oluşan yapının 1. kattaki 2+1 oda yapısında yaklaşık 93,98 m2 taban alana sahip dairedir. Ev içerisine giriş 31 Nolu giriş kapısındandır. Evin eski bina olduğu tespit edilmiştir, pencereleri PVC doğramadır, dış kapısı demir kapıdır, daire giriş kapısı çelik kapıdır, iç kapılar ahşap doğramadır, odaların zeminleri parke kaplıdır, mutfakta mutfak dolabı mevcut olup duvarlar fayans kaplıdır. Yerinde yapılan incelemede binada 3 adet mesken bulunduğu görünmüştür. Çatısı ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplıdır. Bina, çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğe göre III. Sınıf A grubu yapı sınıfındadır. Binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının %30 olabileceği kanaatine varılmıştır. MESKEN(Daire)-3: 3 Kattan oluşan yapının 2. kattaki 2+1 oda yapısında yaklaşık 93,98m2 taban alana sahip dairedir. Ev içerisine giriş 31 Nolu giriş kapısındandır. Evin eski bina olduğu tespit edilmiştir.pencereleri PVC doğramadır, dış kapısı demir kapıdır, daire giriş kapısı çelik kapıdır, iç kapılar ahşap doğramadır, odaların zeminleri parke kaplıdır, mutfakta mutfak dolabı mevcut olup duvarlar fayans kaplıdır. Yerinde yapılan incelemede binada 3 adet mesken bulunduğu görünmüştür.

Kıymeti : 4.215.145,50 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:22 / Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:22

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:22 / Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.