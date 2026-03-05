T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/98142 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/98142 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydı:Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, 75.YIL Mahalle/Köy, 24096 Ada, 1 Parsel,7.648,70 m2 ana taşınmaz yüzölçümlü ,1/14arsa paylı taşınmazın D blok zemin ve birinci kat 1 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi. İmar durumu:1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde ayrık nizam (A-2) 2 kat, E:0.30 ön bahçe 5,00 m, yan bahçe 3,00 m yapılaşma koşullu mesken alanında kalmaktadırKonu taşınmazın çevresi bahçe duvarı ile çevrili, bahçe peyzajı yapılmış, bahçe taban döşemesi mermer kaplama, zemin katında salon, mutfak, 2 teras, wc, kömürlük , ara katında 1 oda, banyo ve 1. Katında 4 oda, banyo ve 2 balkon mahallerinden oluşmakta, taban döşemesi mermer kaplama, pençeler ahşap renkli pvc doğrama, iç kapılar ahşap doğrama, mutfak tezgahı mermerit, duvarlar plastik boya, ıslak hacimler fayans seramik kaplama, mutfak ve banyo hacimleri tadilatta olup mutfak dolabı ve fitrifiye malzemeleri takılı olmayıp, ısıtma sistemi doğalgaz olan yapının sınıfı 3C, yıpranma oranı % 15, brüt alanı yapı ruhsatına göre 179,00 m2, net alanı 152,00 m2dir

Adresi : 75. Yıl Mah. Aziz Zeytinoğlu Sok. D Blok No:8 Odunpazarı/Eskişehir

Kıymeti : 9.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.