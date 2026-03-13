T.C. EZİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2026/300 Esas 09.03.2026

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Gazi Mahallesinde bulunan, 190 ada 5 parsel sayılı taşınmaz maliki Fatma kızı Rabianın Ezine Sulh Hukuk mahkemesinin 19/03/2007 tarih 2007/135 esas 2007/260 Karar ile 3561 sayılı yasa gereğince kayyım tayin edildiğini, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/02/2008 tarih 2006/487 E. 2008/75sayılı ile ilamı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2012/8 Satış numaralı dosyası üzerinden satışının gerçekleştirildiğini, satış tutarının daha önce kendisine kayyım atanan Fatma kızı Rabia adına T.C. Akbank Ezine Şubesinde bulunan TR650004 6005 7588 8000 0664 44 IBAN numaralı vadesiz hesapta değerlendirildiğini, şu anda paranın Halk Bankası Çanakkale Şubesi AK007180 numaralı vadeli hesapta bulunduğunu,

Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Gazi Mahallesinde bulunan 190 ada 5 parsel sayılı taşınmaz malikiFatma kızı Rabia hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Fatma Kızı Rabia'nın gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 09.03.2026