T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/190 Esas 21.07.2025

MALİYE HAZİNESİ ile ALİ OĞLU TAHİR KAPTAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan, 531 ada 50 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Ali oğlu Tahir Kaptan'a Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10/08/2001 tarih 2001/44 esas, 2000/47 karar sayılı kararı ile İsmail Bekir oğlu Seracettin'e ise Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10/08/2001 tarih 2001/46 esas, 2000/49 karar sayılı kararı3561 sayılı yasa gereğince kayyım tayin edildiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/02/2002 tarih 2002/12 K. sayılı ile ilamı taşınmazın satışına karar verildiğini, satış tutarının Ali oğlu Tarih Kaptan hissesine düşen kısım Çanakkale Halk Bankası Şubesinde bulunan AK007517, İzmail Bekir oğlu Seracettin hisesine düşen kısım ise halen Çanakkale Halk Bankası Şubesinde bulunan AK007519 numaralı vadesiz hesapta nemalandırıldığını, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 531 ada 50 parsel sayılı taşınmaz malikleri Ali oğlu Tahir Kaptan ve İsmail Bekir oğlu Seracettin hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ iseler kendilerinin müracaat etmesi değilse, gaiplikleri istenen Ali oğlu Tahir Kaptan ve İsmail Bekir oğlu Seracettin'in gaipliklerine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.