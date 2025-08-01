T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/344 Esas 21.07.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan, 511 ada 13 parsel sayılı taşınmaz maliki Saime kızı Naime'ye Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10/03/2010 tarih 2010/5 esas, 2010/5 karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince kayyım tayin edildiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/07/2010 tarih 2009/23 E. 2010/27 sayılı ile ilamı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2011/1 Satış numaralı dosyası üzerinden satışının gerçekleştirildiğini, satış tutarının daha önce kendisine kayyım atanan Salıh kızı Naime adına T.C. Ziraat Bankası Bozcaada Şubesinde bulunan TR430001 0004 1447 4466 7351 21 IBAN numaralı vadesiz hesapta değerlendirildiğini, şu anda paranın Halk Bankası Çanakkale Şubesi AK007504 numaralı vadeli hesapta bulunduğunu,

Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 511 ada 13 parsel sayılı taşınmaz maliki Salih kızı Naime hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 13 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Salih kızı Naime'nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 21.07.2025