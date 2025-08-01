T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/10 Tereke Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa NAZAR MOHAMMAD SHİRZAD'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa NAZAR MOHAMMAD SHİRZAD'nun terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03/02/2025

İLGİLİ KİŞİ:04/02/1990 Parwan Afganistan doğumlu Müteveffa Nazar Mohammad Shirzat'a