T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/284 Esas

KARAR NO: 2025/1032

Davalı SAMİ ÜNVER aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-) Dava konusu Çanakkale ili Ezine ilçesi Gökçebayır köyü 1489 parsel sayılı ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN,

Çanakkale ili Ezine ilçesi Gökçebayır köyü 1489 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında görüldüğü üzere tamamı 3.145.240 pay kabul edilerek;

56.098 payı Cahit ve Sevil'den olma, 27/08/1988 doğumlu, 32266270200 T.C. Kimlik numaralı Sami ÜNVER'e,

3.089.142 payı İsmail ve Ünzüle'den olma, 07/08/1964 doğumlu, 32296269212T.C. Kimlik numaralı İlhami ÜNVER'e, ait olacak şekilde PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

2-) Dava konusu Çanakkale ili Ezine ilçesi Gökçebayır köyü 2381 parsel sayılı ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN,

Çanakkale ili Ezine ilçesi Gökçebayır köyü 2381 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında görüldüğü üzere tamamı 24.738 pay kabul edilerek;

441 payı Cahit ve Sevil'den olma, 27/08/1988 doğumlu, 32266270200 T.C. Kimlik numaralı Sami ÜNVER'e,

24.297 payı İsmail ve Ünzüle'den olma, 07/08/1964 doğumlu, 32296269212T.C. Kimlik numaralı İlhami ÜNVER'e,

Ait olacak şekilde PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

3-) Alınması gerekli olan 615,40 TL karar ve ilam harcından, davacı tarafça yatırılan 179,90 TL'nin mahsubu ile bakiye 435,5 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-) Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin tapudaki payı oranında kendisi üzerinde bırakılmasına, bakiye tutarın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-) Kullanılmayan avansın karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/11/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026