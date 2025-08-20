T.C. FEKE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.FEKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/5 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Özellikleri: Adana ili Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 5 ada 14 parsel sayılı 480 m²yüzölçümlü taşınmaz içerisinde 1 adet 4 katlı kargir ev ile çeşitli meyve ağaçları olan ev ve bahçe vasıflı taşınmaz olup esatıs.uyap.gov.tr adresinden satış ilanı, bilirkişi raporu, şartname incelenebilir İmar Durumu :Var. Kıymeti : 10.093.301,00 TLKDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/09/2025 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati: 25/09/2025 - 10:12

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati: 22/10/2025 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Adana ili Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 4 ada9 parsel sayılı 1.190,39 m² yüzölçümlü taşınmaz içerisinde 1 adet harabe bina ile 1 adet üç katlı kargir ev ile çeşitli meyve ağaçları olan ev ve bahçe vasıflı taşınmaz olup esatıs.uyap.gov.tr adresinden satış ilanı, bilirkişi raporu, şartname incelenebilir. İmar Durumu :Var Kıymeti : 6.394.479,50 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/09/2025 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati: 25/09/2025 - 11:16

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati: 22/10/2025 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Adana ili Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 5 ada 13 parsel sayılı 920 m² yüzölçümlü taşınmaz içerisinde zemin ve birinci kattan oluşan iki katlı betonarme ev bulunduğu, zemin kat 98 m², birinci kat 98 m² olmak üzere toplam 196 m² alanda bulunduğu, içerisinde çeşitli meyve ağaçları olan ev ve bahçe vasıflı taşınmaz olup esatıs.uyap.gov.tr adresinden satış ilanı, bilirkişi raporu, şartname incelenebilir. İmar Durumu :Var Kıymeti : 3.370.927,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Diğer : taşınmaz üzerindeki muhtesat A.Y'ye ait olup değerinin %56'sı A.'Y'nindir. Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/09/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati: 25/09/2025 - 13:34

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati: 22/10/2025 - 13:34

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Özellikleri: Adana ili Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 10 ada 12 parsel sayılı 8.005,90 m² yüzölçümlü taşınmaz boş tarla niteliğinde 1 adet ceviz, 3 adet dur ağacı bulunan %2-5 arası yer yer de %5-8 arası eğimli taşınmaz olup esatıs.uyap.gov.tr adresinden satış ilanı, bilirkişi raporu, şartname incelenebilir. İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.017.587,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/09/2025 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 25/09/2025 - 14:58

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 22/10/2025 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.