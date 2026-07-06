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T.C. FERİZLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. FERİZLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 6.07.2026 00:01:00

T.C. FERİZLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2026/97 Esas

Talep eden Ertan Ak vekili Av. İbrahim Adıyaman'ın mahkememize açtığı Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen FATMA GÜLCAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENİLEN

TC KİMLİK NO : 47758709052

ADI SOYADI : FATMA GÜLCAN

BABA ADI : ABDULLAH

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1909

DOĞUM YERİ : PROVADI

#ilangovtr BASIN NO: ILN02502655