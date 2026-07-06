T.C. FERİZLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 6.07.2026 00:01:00
T.C. FERİZLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2026/97 Esas
Talep eden Ertan Ak vekili Av. İbrahim Adıyaman'ın mahkememize açtığı Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen FATMA GÜLCAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENİLEN
TC KİMLİK NO : 47758709052
ADI SOYADI : FATMA GÜLCAN
BABA ADI : ABDULLAH
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1909
DOĞUM YERİ : PROVADI
#ilangovtr BASIN NO: ILN02502655