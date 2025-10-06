T.C. FETHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2016/218

Davacı, CEMİLE ÇETİNKAYA ile Davalılar , ARİFE GÜNAYDIN, DÖNDÜ TUFAN, ERGÜL SÖĞÜT, EROL SONER, FATMA GÜÇ, FATMA KÜÇÜK, GÜLCAN KOCAMAN, GÜLLÜ ERTEN, HALİME KOCAMAN, İLYAS ORAN, MEVLÜT DİKMEN, MUSTAFA ORAN, MÜNEVVER EKER, NAZMİ KOCAMAN, NEJLA TOPAL, NEZDAT KOCAMAN, RAMAZAN KOÇAR, RAMAZAN ORAN, SANİYE KAYA, SELİM KOCAMAN, SULTAN KOCAMAN, ŞEVKET ORAN, TESLİME BAŞKAYA, ULKİYE TUNÇ, TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Zilliyetliğin Tespiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili), Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti davası nedeniyle; Davalı Ramazan Oran ;dosyamızda ön inceleme duruşma tarihi 07/01/2026 günü saat 09:00'a bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelerek sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, değiştirebileceği iki hafta kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.