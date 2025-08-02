T.C. FETHİYE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/773 KARAR NO: 2025/319

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 25/03/2025 tarihli ilamı ile;

Sanık Zeyit AYDINLI'nın üzerine atılı bulunan "Ormanda İşgal ve Faydalanma" suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan 6831 sayılı yasanın 93/3 delaletiyle 93/1 maddesi uyarınca neticeten 15 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 Sayılı TCK.nun 53. maddesinde düzenleme altına alınan hak yoksunluklarının uygulanmasına, TCK'nın 58.maddesine göre birinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş, iş bu kararın yurtdışı adresine tebligat yapılamayan ve adresi tespit edilemeyen, Hüseyin ve Kıymet oğlu 29/05/1971 Köln B Almanya doğumlu sanık Zeyit Aydınlı adına 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kara rtebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.