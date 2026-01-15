T.C. FETHİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. FETHİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/403 Esas

DAVALILAR: 1- YURY MIKHALASH 2- NATALİA RABOTA 3- YURY SEMENKOV

Davacı Fatma Ünal tarafından davalılar aleyhine açılan Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı, mernis adresinizin de olmadığı anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 28/04/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya HMK'nın 122 md uyarınca tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceginiz, cevap dilekçesinin HMK'nın 129 md'ne uygun olarak düzenlenmesi ile birlikte delillerinizi bildirmeniz,Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.