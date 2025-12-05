T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2025/51 Esas Duruşma Tarihi : 06/02/2026

Duruşma Saati : 09:40

Davacı, ALPARSLAN İNAN vekili tarafından, davalılar GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ VE ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine açılan “ Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Ağaçlı Mahallesinde bulanan, Yığınlı Mahallesi ile Ağaçlı Mahallesi sınırları bitiğinde yer alan, kuzeyinde Ağaçlı Mahallesi 101 ada 169 parsel, batısında Ağaçlı Mahallesi 101 ada 171 parsel, doğusunda Yığınlı Mahallesi 149 ada 8 parsel, güneyi ise tescil harici olan, toplam 2.699,49 m2’lik taşınmazı müvekkili adına tescilini talep etmiş olmakla; Yukarıdaki taşınmazın davacıAlparslan İNAN adına tapuya tesciline herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, aksi taktirde yargılama sonucunda mevcut dosya durumuna göre karar verileceği hususu ilan olunur.