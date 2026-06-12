T.C. GAZİANTEP 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/429 Esas 12.05.2026

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen 16787075988 T.C kimlik numaralı MEMİK KARABURAN'ın sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup; Gaipliği istenen Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Sarıkaya Mah./Köy Cilt:190 Hane:15 da nüfusa kayıtlı Kara Hasan ve Zeynep'ten olma 12/12/1941 doğumlu 16787075988 T.C kimlik numaralı Memik Karaburan'ın 2016 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı , bu güne sağ veya ölü hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Memik Karaburan'ın bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin üç ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.