T.C.GAZİANTEP 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :2026/374 Esas

İLANIDIRMahkememizde görülmekte olan 2026/374 Esas sayılı Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyleGaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Bulduk Mah/Köy'de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Firdevs oğlu 01/01/1966 doğumlu 40630275614 TC kimlik numaralı YAŞAR KARACAN'ın 1993 yılından beri kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda haber alınamadığı, sağ olduğu takdirde YAŞAR KARACAN'ıtanıyanların 6 ay içerisinde, duruşma günü olan 07/10/2026 tarihine kadar Gaziantep 10.Sulh Hukuk Mahkemesine yada Mahkememize bildirilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.