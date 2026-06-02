T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/40 Esas

DAVALI : EROL ÖZEN - 25432787312 Emek Mah. Yemekhane Al Ulaştırma BakanlığıÇankaya/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Davacı Abdurrahman Özen'in 4 yaşında olduğunu, ve kendisine kayyım olarak Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde kayyımı olarak atandığını, davalı Erol Özen'in Abdurrahman Özen'in öz evladı olmadığını, ancak onun üzerine nüfusta kaydının yapıldığını, tarafların resmi olarak evli fakat fiili olarak ayrılık döneminde oldukları süreçte davalı Elif Balkan'ın davalı Erol Özen'den hamile kaldığını, bu nedenle çocuk doğduktan sonra davalı Erol Özen adına nüfusa kaydedildiğini, açılan davanın kabulü ile Abdurrahman Özen ile Erol Özen arasındaki soybağının reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaziantep 13. Aile Mahkemesinin 2026/40 Esas sayılı dosyası ile yürütülen soybağının reddi davasında davalı olan, 25432787312 TC kimlik nolu, 205/09/1976 doğumlu, Emine ve Ahmet oğlu, EROL ÖZEN'e çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüş olup adres araştırmalarına rağmen davalının adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptındaki hususların davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. HMK.'nın 122. Maddesi gereğince, davalının dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi sunulmadığında HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK.121.ve 129.maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek sunmaları ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamaları yapmaları gerektiği, dayandıklan vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiği, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zonunlu olduğu (m.194), cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde belirtmedikleri vakaları, dayanmadıkları delilleri daha sonra ileri süremeyecekleri, 7251 Sk. ile değişik 6100 sayılı HMK'nun 141. maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra HMK 141/2 maddesi uyarınca ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile iddia ve savunmalarını genişletemeyeceği yahut değistiremeyecekleri hususları tebligat yerine kain olmak üzere davalı EROL ÖZEN'eİLANEN tebliğ olunur.