T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/257 Esas

DAVALILAR : 1- ZEHRA NURDOĞAN Karaköprü Köyü Karaköprü Mücavir Mevki Karaköprü Mücavir Küme Evleri No:153 B-6Muş Merkez/ MUŞ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müşterek çocukların babası olan Zülfikar DÜNDAR halihazırda hükümlü sıfatıyla ceza evinde bulunmakta olduğunu, anne Zehra NURDOĞAN ise Mart 2023tarihinden beri kayıp olduğunu, Anne hakkında emniyet birimlerince yapılan araştırmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamamışolduğunu, mevcut durum nedeniyle küçüklerin tüm bakım ve gözetimi müvekkili tarafından yapılmakta olduğunu, bu durum nedeniyle küçüklerin hem anne hem de babanın bakım ve gözetiminden mahrum olmaları nedeniyle tüm menfaatleri nedeniyle çocukların velayetlerinin velayetlerinin davalıdan kaldırılmasınıtalep ve dava etmiştir.

Gaziantep 13. Aile Mahkemesinin2024/257 Esas sayılı dosyası ile yürütülen Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348) davası nedeniyle; davasında davalı olan, 62206456258 TC kimlik nolu, 26/03/1993 doğumlu, Mustafa ve Selvi Kızı, ZEHRA NURDOĞAN için çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüş olup adres araştırmalarına rağmen davalının adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptındaki hususların davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. HMK.'nın 122. Maddesi gereğince, davalının dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi sunulmadığında HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK.121.ve 129.maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek sunmaları ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamaları yapmaları gerektiği, dayandıklan vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiği, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zonunlu olduğu (m.194), cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde belirtmedikleri vakaları, dayanmadıkları delilleri daha sonra ileri süremeyecekleri, 7251 Sk. ile değişik 6100 sayılı HMK'nun 141. maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra HMK 141/2 maddesi uyarınca ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile iddia ve savunmalarını genişletemeyeceği yahut değistiremeyecekleri hususları tebligat yerine kain olmak üzere Bu nedenle duruşmanın 16/09/2026 günü saat 11:25 bırakılmasına" karar verilmiş olup, duruşma günü,davalı Zehra Nudoğan'a İLANEN tebliğ olunur.