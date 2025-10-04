T.C. GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/415

İLAN METNİ

Davacı Hasan TEKİN tarafından Hüseyin TEKİN aleyhine açılan Babalık davasında dahili davalılardan Aysel SUŞBAŞI adına tespit olunan tüm adreslerine çıkarılan tebligatların iade edildiği, dahili davalının adresinin tespit edilememesi neticesinde ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı tarafça dava dilekçesinde davalı ile aralarında soy bağının tespitini talep ve dava etmiştir.

Davacı, Davalılar Hüseyin TEKİN, Nüfus Müdürlüğü ve diğer dahili davalıları dava ettiği tensip zaptı ile kayıt altına alınmış olup işbu davada duruşma tarihi olan 18/12/2025 günü saat 10:15 tarihinin dahili davalı Aysel SUBAŞI adına ilanen ihtar ve tebliğ olunur.